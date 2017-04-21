Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа за три месяца
Работу президента США Дональда Трампа в течение первого квартала на посту главы государства одобряет 41% американских избирателей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные рейтинга компании Gallup.
Компания подчеркивает, что это самый низкий показатель по итогам первого квартала президентства за всю историю ее социологических исследований. Так, рейтинг предыдущего президента Барака Обамы после трех месяцев на посту главы государства составил 64%.
Наименее популярным лидером (до Трампа) после первых трех месяцев работы, по данным
Результаты исследования основаны на ежедневном наблюдении за рейтингом американского президента, начиная с 20 января по 19 апреля.