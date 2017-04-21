24-е апреля провозгласили в Буэнос-Айресе днем памяти Геноцида армян
Муниципальные власти Буэнос-Айреса провозгласили 24-е апреля днем памяти Геноцида армян, под девизом «Память, истина, справедливость и воздаяние». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Prensa Armenia.
Кроме того, в решении городких властей говорится о том, что в этот день напротив посольства Турции в Аргентине пройдет мероприятие, после чего состоится шествие, организованное армянской общиной.
Муниципальные власти Буэнос-Айреса одобрили и прочие, намеченные на этот день мероприятия.
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