Власти США готовят обвинения против Джулиана Ассанжа

Американские власти рассматривают возможность предъявления обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщают американские СМИ. Министр юстиции Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является одниим из приоритетов новой администрации США, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В четверг американские чиновники проинформировали несколько СМИ о готовящихся мерах против Ассанжа и других сотрудников сайта, специализирующегося на публикации конфиденциальных документов.

По данным Эй-би-си, власти пока лишь обсуждают возможные действия, однако Си-эн-эн сообщает, что они уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.

Судя по всему, на позицию Белого дома повлияло то, что в марте Wikileaks опубликовал информацию о средствах взлома, используемых ЦРУ

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео охарактеризовал Wikileaks как враждебную разведывательную службу, которой помогает Россия, и назвал Ассанжа мошенником.

Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях.