Власти США готовят обвинения против Джулиана Ассанжа
В четверг американские чиновники проинформировали несколько СМИ о готовящихся мерах против Ассанжа и других сотрудников сайта, специализирующегося на публикации конфиденциальных документов.
По данным Эй-би-си, власти пока лишь обсуждают возможные действия, однако Си-эн-эн сообщает, что они уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.
Судя по всему, на позицию Белого дома повлияло то, что в марте Wikileaks опубликовал информацию о средствах взлома, используемых ЦРУ
На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео охарактеризовал Wikileaks как враждебную разведывательную службу, которой помогает Россия, и назвал Ассанжа мошенником.
Джулиан Ассанж находится в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях.