Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

Президент девелоперской компании "Интеко" Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, ее состояние издание оценило в $1 млрд. При этом в общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла только 90 место, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева, оказалась на второй строчке ($600 млн). Совладелец группы S7 Наталия Филева впервые попала в список богатейших женщин России, расположившись на третьей позиции ($600 млн).

Накануне журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг возглавил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.





