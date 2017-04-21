В Турции продолжаются многотысячные акции протеста

После опубликования итогов референдума по конституционным реформам, в городах Турции продолжаются многотысячные митинги. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Demokrathaber, особо крупные акции прошли в Стамбуле, Мерсине и Адана.

Митингующие вышли на улицы с плакатами «Нет, мы победим», «Не признаем итоги незаконных выборов». «Всюду Нет, сопротивление», требуя признать недействительными итоги референдума.

В Мерсине граждане протестуют в связи с тем, что редактор оппозиционного сайта sendika.org Али Эргин Демирхан, который заявил о незаконности итогов референдума, утром 20-го апреля был задержан.

16-го апреля в Турции прошел референдум, на котором, по последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51, 41% избирателей, против высказались около 48,59%.

Ранее лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявил, что намерен опротестовать результаты референдума. По его словам 1,5 млн "да" сфальсифицированы. В частности, ЦИК признала бюллетени без необходимой маркировки. 16-го апреля в Турции прошел референдум, на котором, по последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51, 41% избирателей, против высказались около 48,59%.

Главная оппозиция – в лице лидера кемалистов Кемаля Кылычдароглу заявила о том, что опротестует итоги референдума. По его мнению, около 1,5 млн голосов в пользу контитуционных реформ были учтены с нарушениями. Он обещал досйыи вплоть до ЕСПЧ.