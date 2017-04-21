В Армении летчики ЮВО выполнили ночные полеты

Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы «Эребуни» Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе летного тактического учения летчики отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы.

Особенностью учения является аттестация летчиков и борттехников, которые должны сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая БЛА условного противника.

Летные тактические учения с летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни в Закавказье проводятся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В учении принимают участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и около 50 единиц специальной военной и авиационной техники.