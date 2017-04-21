Армения не удовлетворена международным откликом на нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, комментируя случай обстрела дороги Баганис-Воскепар 20-го апреля.

«В данный момент на границе спокойно, напряжения нет. К сожалению, подобные случаи повторяются периодически, не думаю, что это гороший путь, мы думаем, что для сторон обязательство соблюдения режима прекращения огня является непременным»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

По его словам, каждый случай нарушения режима прекращения огня должен получить соответствующий отклик со стороны международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«В данный момент Армения не удовлетворена подобным откликом на нарушения режима прекращения огня, однако нельзя сказать, что положение было особо напряженным, в последние несколько недель вообще спокойно»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

Об обстреле на дороге Баганиса на своей странице в Facebook писал сельский староста Нарек Саакян.

Под обстрел попала машина «Фжермук-Групп», груженая двуокисью углерода, пострадал лишь воздушный фильтр машины, водитель не пострадал. Село обстрелу не подверглось.