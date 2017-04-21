Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с послом Польши Ежи Новаковским вопросы, касающиеся развития экономических связей между обеими странами

Премьер-министр Армении Карен Карапетян приянл посла Польши в Армении Ежи Новаковского. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В связи с тем, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей, премьер-министр Армении Карен Карапетян уделил особое внимание углублению сотрудничества в различных областях, особенно, в экономике.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул примеры успешного сотрудничества в различных областях, и сказал о необходимости более активной работы межправительственной комиссии.

Посол Новаковский также отметил важность сотрудничества в различных областях, особенно, в экономике, и уверил, что в этом направлении ведется большая работа.

Собеседники отметили важность возобновления авиарейсов Варшава-Ереван, а также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.