СМИ: певец Кьюба Гудинг-старший умер в США

Известный американский певец в стиле соул, ведущий вокалист ритм-энд-блюзовой группы The Main Ingredient Кьюба Гудинг-старший умер в США в возрасте 72 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета New York Daily News.

Гудинг был обнаружен без признаков жизни в четверг, 20 апреля, во второй половине дня в собственной машине в городе Сан-Фернандо Вэллей (штат Калифорния). По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.

Группа The Main Ingredient получила всемирную известность в 70-е годы прошлого века. В частности, именно Гудинг исполнил главный хит этого коллектива Everybody Plays the Fool, записанный в 1972 году и номинированный на музыкальную премию Grammy.

Кьюба Гудинг-старший является отцом известного голливудского актера, лауреата премии "Оскар" Кьюбы Гудинга-младшего.







