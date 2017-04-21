Военнослужащий-контрактник погиб вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием со стороны сослуживца

В следственном отделе 8-го гарнизонного военного отдела СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу гибели военнослужащего-контрактника Нарека Завеновича Акопяна, 1986 года рождения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, военнослужащий-контрактник Нарек Завенович Акопян получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение в районе 10:25, 21-го апреля, вследствие выстрела, прозвучавшего при чистке оружия с нарушением правил обращения с огнестрельным оружием со стороны сослуживца в одной из воинских частей в Вайоц Дзоре.

По данному случаю в следственном отделе 8-го гарнизонного военного отдела СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 373 УК Армении.

Ведется расследование.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.