Утренний душ молодой бегемотихи приковал внимание тысяч пользователей сети

Питомица зоопарка в Цинциннати, молодая бегемотиха по прозвищу Фиона, приняла утренний душ и умилила пользователей Facebook. Зрители отмечают, что давно не видели такого трогательного бегемота. За тем, как животное с удовольствием принимает ванны, понаблюдали тысячи посетителей соцсети. Менее чем за сутки видео с Фионой собрало около миллиона просмотров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.