Асад уверен, что террористы получают химоружие из Турции

Сирия на сто процентов уверена, что террористы получают химическое оружие из Турции, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.

"Из Турции. Напрямую из Турции, и этому есть доказательства, некоторые из них были представлены в интернете несколько лет назад", — заявил Асад, отвечая на вопрос, откуда террористы могут получать химическое оружие,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "единственный маршрут для террористов для получения денег, вооружения, любого материального обеспечения, новобранцев и подобных веществ идет через Турцию, другого пути с севера у них нет". "Поэтому на 100% это Турция", — заключил Асад.