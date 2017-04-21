Глава МИД Украины прибыл в Грузию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на грузинский МИД. Главный дипломат Украины планировал посетить Тбилиси 17-18 марта, однако визит отложили из-за ухудшения состояния его здоровья. "Запланированы встречи господина Климкина с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, премьером-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, а также с председателем парламента Ираклием Кобахидзе", — сказала сотрудница пресс-службы МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.







