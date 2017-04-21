СМИ: Порошенко беднеет, но остается в десятке самых богатых людей Украины

Президент Украины и владелец корпорации Roshen Петр Порошенко переместился с восьмого места на десятое в рейтинге 100 самых богатых людей страны. По версии журнала"Фокус", состояние главы государства по итогам 2016 года оценивается в $589 млн против $750 млн годом ранее.

Рейтинг сотни самых богатых людей Украины по версии журнала вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило $2,2 млрд. Согласно рейтингу, как и год назад, второе, третье и четвертое места занимают совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (по $1,2 млрд) и Виктор Пинчук ($1,1 млрд) соответственно.

На пятое место с десятого поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский ($871 млн), а занимавший пятое место в 2015 году владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк ($738 млн) занял шестое место,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На седьмое место с шестого сместился владелец DCH Group Александр Ярославский ($734 млн), а на восьмое с 18-го поднялся собственник Ferrexpo Константин Жеваго ($635 млн). Девятое место по-прежнему занимает владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($623 млн).

По версии издания, новыми участниками рейтинга стали совладелец телеканала "Интер" Валерий Хорошковский, который замыкает двадцатку украинских богачей с $356 млн, совладелец Имэксбанка Леонид Климов (71 место, $75 млн) и совладелец Крюковоского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, $62 млн).







