WikiLeaks опубликовал очередную часть конфиденциальных документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Предыдущая часть, обозначенная как HIVE ("Улей"), была обнародована 14 апреля.

Сотрудники сайта сообщают, что новая публикация содержит руководство для пользователя инструмента ЦРУ, обозначенного как "Плачущий ангел". Она предназначена для записи звука при помощи встроенных микрофонов на "умных" телевизорах компании Samsung, его передачи и хранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что при разработке этой хакерской программы ЦРУ сотрудничало с британской контрразведкой МИ5. Программа создана на основе аналогичного британского инструмента под названием "Распространение".