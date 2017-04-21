Раненый в Арцахе военнослужащий в критически тяжелом состоянии перевезен в госпиталь Еревана

Раненый 17 апреля в результате выстрела противника 19-летний военнослужащий Татул Арутюнян в критически тяжелом состоянии из госпиталя Степанакерта был перевезен в Центральный госпиталь министерства обороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Татул Арутюнян был перевезен в Центральный госпиталь министерства обороны с ранением в области головы.

Сделаны необходимые операционные вмешательства, врачи его состояние оценивают как критически тяжелое.

Арутюнян находится под присмотром врачей.