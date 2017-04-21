Опубликовано видео женщины, сбросившей 245 килограммов

Египтянка Иман Ахмад Абдулати, считающаяся самой тяжелой женщиной в мире, потеряла половину собственного веса и впервые за долгие годы смогла сесть. Новое видео необычной пациентки опубликовала газета The Daily Mail.

"Она выглядит более счастливой и стройной версией самой себя. Она наконец поместилась в инвалидное кресло и научилась сидеть без посторонней помощи. Еще три месяца назад об этом нельзя было и мечтать", — рассказали лечащие врачи Абдулати, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Когда женщину только привезли в больницу, она весила около полутонны. Сейчас она сбросила более 245 килограммов и продолжает худеть.