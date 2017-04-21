Президент Республики Арцах посетил Мартунинский район

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 21 апреля посетил Мартунинский район.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в райцентре Мартуни глава государства ознакомился с работами по строительству и ремонту внутригородских дорог. Бако Саакян подчеркнул необходимость обеспечения высокого качества проводимых работ и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов.

В тот же день президент Саакян посетил город Чартар и провел встречу с учительским составом местной средней школы №5.

Были обсуждены существующие в школе проблемы и вопросы, касающиеся среднего образования.

Саакян подчеркнул важность подобных встреч и отметил, что процесс образования и школьного строительства в районах республики всегда был и будет в центре внимания властей.