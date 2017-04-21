Во всемирном фестивале в Сочи впервые примут участие арцахцы

14-22 октября сего года в городе Сочи Российской Федерации пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал ведущий специалист отдела по делам молодежи Министерства культуры и по делам молодежи Республики Арцах Ашот Саркисян.

«Целью подобного мероприятия является объединение молодежи всего мира, укрепление международного, межкультурного взаимодействия”, - сказал А.Саркисян, добавив, что программа фестиваля включает в себя различные спортивные соревнования, семинары и дискуссии на политические темы, концерты, фестивали, а также красочное шествие делегаций.

«Все желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться. Заявки принимаются до 15 мая“, - сообщил А. Саркисян, отметив, что представители молодежи Арцаха впервые примут участие в фестивале.