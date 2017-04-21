Тарон Маргарян в случае победы на выборах обещает в короткие сроки решить транспортные проблемы

Мэрия Еревана в прошлые годы изучила международный опыт и предпринимает шаги по решению транспортной проблемы в столице. Как сообщает Арменпресс, в ходе избирательной кампании об этом сказал мэр Еревана Тарон Маргарян.

«Я заверяю, что если ереванцы на предстоящих выборах доверят нам, в очень короткое время увидят решение транспортной проблемы», - сказал Маргарян.

Он отметил, что специальные консультанты работают над поиском путей решения проблемы. По его словам, в столице ожидаются крупные реформы в сфере транспорта.

Выборы членов Совета старейшин Еревана состоятся 14 мая.