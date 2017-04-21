Любые транзитные перевозки по территории Грузии должны производиться в соответствии с законодательством страны: МИД Грузии

Любые транзитные перевозки по территории Грузии должны производиться в соответствии с законодательством Грузии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Грузию онлайн», об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления министра иностранных дел РФ и президента Абхазии о возможности возобновления транзитных перевозок между Россией и Арменией по территории Абхазии.

Джанелидзе подчеркнул, что все решения в связи с подобными перевозками, в том числе по «оккупированным территориям» Грузии, должно принимать правительство Грузии.

Михаил Джанелидзе напомнил и о том соглашении, которое Грузия и Россия заключили в 2011 году в процессе переговоров о принятии России в ВТО. Это соглашение предусматривало мониторинг торговли между двумя странами.

«Исходя из того, что Грузия не может контролировать границы на «оккупированных территориях», соглашение предусматривает установление на этих территориях мониторинга третьей стороны, которая будет следить за торговлей между Грузией и Россией, объяснил министр и подчеркнул, что иных обязательств для сторон это соглашение не предусматривает.