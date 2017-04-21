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Ибрагимович выбыл на 8-9 месяцев


Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович перенес серьезную травму крестообразных связок, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru, утверждается со ссылкой на его окружение, что у шведа разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, ему необходима операция. В случае официального подтверждения этой информации Ибрагимович пропустит 8-9 месяцев.

Напомним, что 35-летний футболист получил травму во вчерашнем матче с «Андерлехтом» (2:1 ОТ, 1:1 – первый матч).



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