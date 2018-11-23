Европейские индексы - 22-11-18
МОСКВА, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.94% и составил 11138.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.75% и составил 4938.14 пункта, британский FTSE снизился на 1.28% и составил 6960.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.97% и составил 1138.38 пункта.
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