Европейские индексы - 22-11-18

МОСКВА, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.94% и составил 11138.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.75% и составил 4938.14 пункта, британский FTSE снизился на 1.28% и составил 6960.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.97% и составил 1138.38 пункта.