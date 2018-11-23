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В Доминикане пропал вертолет с пятью туристами


Вертолет, на борту которого находились пятеро туристов, пропал на севере Доминиканской республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная газета Listin Diario.

Сообщается, что связь с вертолетом, вылетевшим из города Рио-Сан-Хуан (провинция Мария-Тринидад-Санчес), пропала в четверг около 18.00 (1.00 в пятницу мск).

О национальной принадлежности туристов не сообщается. На борту вертолета Eurocopter кроме них находился один пилот.

Для поиска воздушного судна в стране задействован поисково-спасательный план "Пеликан".

 

 

 

 




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