В офисе Защитника прав человека Армении создана рабочая группа для мониторинга внеочередных парламентских выборов

Защитник прав человека Армении инициировал формирование рабочей группы для проведения независимого мониторинга электорального процесса в рамках установленных законом полномочий в процессе подготовки и проведения внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении 9 декабря с.г. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В данную группу включены специалисты, как из центрального подразделения, так и областных подразделений офиса Защитника прав человека.

В течение всей агитационной кампания и в день проведения выборов рабочая группа в каждодневном режиме будет осуществлять мониторинг публикаций в СМИ касательно предполагаемых нарушений избирательных прав. В том числе будет обеспечено надлежащее обсуждение устных и письменных жалоб, включая полученные по телефону горячей линии.

Рабочая группа также будет отвечать за юридическое консультирование, прием граждан и быстрое реагирование.

Одним из приоритетов рабочей группы является поддержание тесного контакта со всеми государственными правомочными органами в рамках электорального процесса, в том числе с Центральной избирательной комиссией РА (ЦИК), а также местными и международными организациями, осуществляющими наблюдательскую миссию. Рабочей группе поручено также активно сотрудничать с вовлеченными в электоральный процесс организациями гражданского общества и СМИ.

В центре особого внимания будут находиться проблемы, касающиеся защиты прав журналистов и наблюдателей.