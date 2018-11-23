10-я подряд ничья в партии Карлсен-Каруана

10-я партия проходящего в Лондоне поединка за шахматную корону также завершилась ничьей. Счет в противостоянии чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена и претендента на звание чемпиона, представителя США Фабиано Каруаны равный – 5:5. В 10-м туре Каруана играл белыми. Партия завершилась на 54-м ходу.

Предыдущие 9 партий также завершились ничьей. В турнирах на звание чемпиона мира подобная серия ничей была зафиксирована лишь в 1995 году, в матче Ананда с Каспаровым.

Напомним, что в рамках поединка с призовым фондом 1 млн евро будут проведены 12 классических партий.