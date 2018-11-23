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Директор китайской стороны Института Конфуция награжден грамотой Министерства образования и науки Армении


За весомый вклад в развитие в Армении китайского языка и распространение китайской культуры директор китайской стороны Института Конфуция Янг Мейхун награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки Армении.

Вручая грамоту, замминистра образования и науки Армении Ованес Ованнисян выразил удовлетворение расширением деятельности Института Конфуция в нашей стране. По его словам, о росте интереса к китайскому языку и китайской культуре говорит небывалое число обращающихся в Школу армяно-китайской дружбы.

Директор китайской стороны Института Конфуция Янг Мейхун поблагодарила за оценку ее деятельности, подчеркнув, что это станет лучшим стимулом для дальнейшей эффективной деятельности.


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