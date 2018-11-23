Арсен Казарян считает сверхзадачей рост внешних и внутренних инвестиций в экономику Армении

Цель форума «Актуальные проблемы развития экономики и стратегических направлений Армении» - показать, на каком этапе переходной фазы находится экономика Армении, и какие направления ее развития могут быть перспективными. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Союза предпринимателей Армении Арсен Казарян.

«В первую очередь, мы пытаемся обеспечить связь наука-экономика-правительство, чтобы смочь предложить правительству научно обоснованные подходы и методологию по основным экономическим вопросам»,- сказал председатель Союза предпринимателей Армении Арсен Казарян.

По его словам, в течение года они планируют провести 2-3 отраслевых исследования, поскольку, после 28 лет независимости страна стоит перед вопросом: что надо сделать для обеспечения взлета экономического развития? Как реально обеспечить благосостояние рядовых граждан, как повысить конкурентоспособность страны в регионе?

«Особенно, сегодня, когда мы идем на радикальные перемены, с революционными подходами, научные обоснования имеют приоритетное значение»,- сказал он.

По его словам, сегодня трудно назвать наиболее важные направления. «Очень скоро – после выборов, новое правительство должно будет разработать программу, над которой сегодня уже работают ученые, представители бизнеса, специалисты»,- сказал председатель Союза предпринимателей Армении Арсен Казарян.

По его словам, обычно, после революций наблюдается спад в науке, коллапс, бывают серьезные потрясения финансово-кредитной системы, однако мы имеем стабильную экономику. «Сегодня сверхзадачей является прирост внешних и внутренних инвестиций в экономику Армении, во второй половине года вы будем иметь реальные показатели, что внушит надежду на то, что экономический рост, наконец, отразится и на благосостоянии рядовых граждан»,- сказал председатель Союза предпринимателей Армении Арсен Казарян.

По его словам, в первую очередь, надо активировать внутренних инвесторов, предпосылки к чему имеются. Как сказал председатель Союза предпринимателей Армении Арсен Казарян, стабильность в экономике обеспечена именно ими, поскольку внешние инвестиции пока оскудели.

По его словам, он уверен в приходе крупных инвесторов из РФ, Запада, Востока – при обеспечении политической и экономической стабильности, поскольку на армянском рынке имеется равенство в конкуренции.

23-го ноября в Ереване проходит форум на тему «Актуальные проблемы развития экономики и стратегических направлений Армении». Форум организован ЕГУ и Союзом предпринимателей Армении.