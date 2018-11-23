Глава МИД Ирана допустил изменение подхода Тегерана к ядерной сделке по воле народа

Тегеран может изменить позицию по ядерной сделке, если граждане Ирана почувствуют, что она не отвечает их экономическим интересам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает в пятницу телеканал PressTV.

"Мы ориентируемся на позицию народа. Именно этот фактор является ключевым, - сказал Зариф. - Если граждане Ирана посчитают, что сделка не отвечает их экономическим интересам, то мы вынуждены будем ответить на волю народа".

Министр подчеркнул, что новые переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) не имеют смысла. "Почему мы должны возобновлять переговоры только из-за того, что кто-то ненавидит своего предшественника?" - сказал Зариф, имея в виду неприязнь президента США Дональда Трампа к предыдущему главе Белого дома Бараку Обаме, при котором был заключен СВПД. Министр добавил, что "на дипломатическом уровне такая причина не может считаться достаточной, поскольку дипломатия - это серьезная игра".