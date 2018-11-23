Disney опубликовала тизер фильма "Король лев"
Киностудия Walt Disney Studios опубликовала тизер кинофильма "Король лев" (Lion King), который станет римейком мультфильма 1994 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Полутораминутный видеоролик, размещенный в среду на канале студии в видеохостинге YouTube, за три часа посмотрели почти 700 тыс. человек.
"Полностью обновленный "Король лев" режиссера Джона Фавро переместит [зрителя] в африканскую саванну, где будущий король должен преодолеть предательство и трагедию, чтобы получить свое законное место на Скале гордости", - говорится в комментарии студии к публикации. Отмечается, что в прокат кинолента выйдет 19 июля 2019 года.
В тизере показана сцена приветствия обитателями саванны будущего царя зверей: животные собрались вокруг скалы, на которой обезьяна Рафики держит на руках новорожденного львенка Симбу - главного героя картины. Действие происходит на фоне саундтрека Circle of Life ("Круг жизни"), прозвучавшего в мультфильме "Король лев" 1994 года.
Режиссер нового мультфильма, который выйдет летом 2019 года, — Джон Фавро. В озвучке принимали участие Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джон Оливер, Кигэн-Майкл Ки, Бейонсе и другие. К своей роли вернулся Джеймс Эрл Джонс. Над саундтреком ремейка, как и классического мультфильма, работал Элтон Джон.