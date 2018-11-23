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Наводнение и оползни в Аджарии - проливной дождь создал проблемы населению


Проливной дождь подтопил улицы в курортном городе Батуми, а в высокогорном Кедском районе вызвал оползни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Аджарское телевидение.

В Кедском районе дождь идет уже третий день. За это время в четырех селах сошли оползни и перекрыли дороги.

В Батуми дождь идет с вечера четверга. Потоплены были улицы Лермонтова, Джавахишвили, Пиросмани, Багратиони, Инасаридзе и Химшиашвили.

Причиной местные жители называют неисправную водосточную систему.

По прогнозам синоптиков, дождь в Батуми должен прекратиться в субботу.


 




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