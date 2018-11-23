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СНБ Армении выявила группу, занимавшуюся изготовлением и реализацией фальшивых денежных купюр


Оперативные подразделения Службы национальной безопасности Армении выявили группу, занимавшуюся изготовлением и реализацией фальшивых денежных купюр. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники обнаружили фальшивые купюры на 850 тысяч долларов. Из них 25 тысяч – в момент попытки реализации, остальную часть – в стадии изготовления.

Сотрудники СНБ также нашли аппаратуру, с помощью которой и печатались фальшивые деньги. Здесь же было найдено полтора килограмма марихуаны, часть была упакована и взвешена, вероятно – для реализации.

В рамках уголовного дела выявлены семеро членов группы, они задержаны. Предварительное следствие продолжается.




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