СНБ Армении выявила группу, занимавшуюся изготовлением и реализацией фальшивых денежных купюр

Оперативные подразделения Службы национальной безопасности Армении выявили группу, занимавшуюся изготовлением и реализацией фальшивых денежных купюр. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники обнаружили фальшивые купюры на 850 тысяч долларов. Из них 25 тысяч – в момент попытки реализации, остальную часть – в стадии изготовления.

Сотрудники СНБ также нашли аппаратуру, с помощью которой и печатались фальшивые деньги. Здесь же было найдено полтора килограмма марихуаны, часть была упакована и взвешена, вероятно – для реализации.

В рамках уголовного дела выявлены семеро членов группы, они задержаны. Предварительное следствие продолжается.