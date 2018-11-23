Замруководителя аппарата премьер-министра придает важное значение выявлению владельцев СМИ, распространяющих фейковые новости

Замруководителя аппарата премьер-министра Саргис Ханданян придает важное значение выявлению владельцев СМИ, распространяющих фейковые новости, с целью предотвращения подобной практики. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время медиа-форума «Роль медиа в меняющемся мире».

По его словам, в западных странах существует подобная практика по выявлению владельцев СМИ, распространяющих фейковые новости. «В Армении такая птрактика есть по части владельцев рудников. Думаю, подобная практика должна распространться и на другие отрасли, в том числе – СМИ, тогда мы выявимих истинные политические цели»,- сказал он.

По его словам, не надо ожидать, что вопросы будет регулировать кто-то: надо избавляться от наследия прошлого, готовить более подкованных специалистов, которые будут заниматься журналистикой. По его словам, важно проверять источники информации, поскольку в информационном поле часто появляются новости, которые не проверены по поводу их источника.

Ханданян сказал и о важности кибер-безопасности – в контексте национальной безопасности Армении, и призвал все СМИ, подвергшиеся кибер-атакам, обращаться в органы правопорядка.