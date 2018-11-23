В 2019г. мы обратимся к проблеме крайней неэффективности системы управления — Никол Пашинян

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян приветствовал участников проходящего в Ереване форума «Актуальные проблемы и стратегические направления развития экономики Армении».

«Я воодушевлен этой дискуссией. Прослушав выступления, я понял – мы находимся на одной волне. На минуту мне даже подумалось, что ораторы хотят поднять наш дух. По первым пяти докладам могу сказать, что изложена логика наших шагов, которые мы пытаемся сделать. После революции нас спрашивали, что мы будем делать в сфере экономики, и мы в первую очередь подчеркивали вопрос конституционализма в стране. Мы акцентировали равенство всех перед законом, формирование атмосферы справедливости», - как передает Арменпресс, отметил Никол Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, следующая задача, с которой столкнулись, была проблема крайней неэффективности системы управления, отметив, что в 2019г. они непременно обратятся к проблеме.

«Говорилось о возможностях. Скажу, что в основе нашей идеологии лежит именно это. Говорят, например, что власть не сделала это, не сделала другое… На мой взгляд, это инерция политической системы, потому что если власть берет в свои руки все рычаги решения, стало быть, она и ответственна за все несделанное. Я не раз говорил об этом. Люди, в случае отчуждения их долей или покупки новых долей, считают необходимым обратиться к премьеру. Это абсурдная ситуация, но такой и была наша реальность», - сказал Пашинян, утверждая, что сейчас за принятие решения ответственно не только правительство, но и разные слои общества. По его словам, в их доктрине усилия индивидуума были стержневыми для решения всех проблем.

«Мы придаем важность и перемене в поведении и отношении людей. Был такой случай: во время революции, когда я лежал перед автобусом, какой-то парень агрессивно кричал, что опаздывает. Без всякой агрессии я объяснил ему нашу цель. На следующий день этот парень присоединился к нам и шагал в наших рядах. Хочу сказать, что необходимость изменения поведения и отношения существует во многих областях», - сказал Пашинян. Он отметил, что есть необходимость поведенческого изменения и в экономике. Важно понять,как воспринимаетгражданин выплату налогов: как бремя или как участие в преобразованиях в стране. Пашинян подчеркнул, что это изменение позиции является одним из их приоритетов.

«На предстоящих выборах среди кандидатов число предпринимателей беспрецедентно низкое. Не хочу, чтобы подумали, что роль предпринимателя принижается. Наоборот, предприниматель должен восприниматься как человек, создающих продукт, как локомотив в процессе формирования бюджета страны», - сказал Пашинян.

Он отметил важность иммиграции, подчеркнув, что под иммиграцией он подразумевает не физическую миграцию, а приток капитала, новой культуры.

«Здесь не было сказано, что я в чем-то не согласен, и это меня радует – это означает, что в каком-то смысле сформировалось общее осознание предстоящих дел. Подобные форумы могут стать площадкой для составления дорожных карт, генерирования идей», - сказал Никол Пашинян.

Пашиняну передали сборник аналитических трудов экономистов, который он обещал обязательно прочитать.