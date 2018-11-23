В Сингапуре туристы могут почувствовать себя волшебниками

В cингапурском аэропорту Чанги были построены макеты знаковых мест, описываемых в книгах о Гарри Поттере. Там пассажиры могут переодеваться в волшебников, научиться произносить заклинания и посетить магическую деревню Хогсмид. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые зоны аэропорта были украшены к Рождеству элементами из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и книги "Фантастические звери и места их обитания". Так, в зоне вылета терминала 2 появился макет знаменитой Гремучей Ивы, которая растет на территории школы Хогвартс. А в терминале 3 есть копия деревни Хогсмид и множество "волшебных" магазинов.

"Книжные" места будут открыты каждый день с 10 утра до 10 вечера до середины февраля.

Аэропорт Чанги в течение шести лет назывался лучшим в мире. К услугам гостей там есть, например, бесплатный круглосуточный кинотеатр, бассейн на крыше и парк бабочек.