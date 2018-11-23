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В Армении не должно быть дифференциации вузов на государственные и ведомственные — Никол Пашинян


И.о. премьер-министра РА  Никол Пашинян утверждает,  что вАрмении появился непонятный институт — дифференциацие вузов по признаку «государственные» и «ведомственные». Никол Пашинян считает, что это проблема, которая связана с темой эффективности системы государственного  управления.

Как передает Арменпресс, об этом и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян сказал в  ходе проходящего в  Ереване  форума «Актуальные проблемы  и стратегические направления развития  экономики Армении».

«Мы смотрим, сколько мы тратим сегодня  на образование. Согласно бюджету, мы  расходуем одну  сумму, а  на  деле – намного больше, поскольку  есть ведомства, которые вместе  со   своим финансированием сами финансируют вузы. У нас сложилась ситуация, когда студент, завершив  образование  и получив  диплом, идет устраиваться на  работув государственное  учреждение, а там ему  говорят, что этот диплом ничего не  значит, что он должен еще проучиться в  их вузе, ему  выдадут диплом именно этого вуза, и тогда  он может получить работу. Не хочу сейчас утверждать, какая из сторон права», - сказал Пашинян.

Он отметил, что для  него важно одно: в Армении не должно быть дифференциации вузов на государственные и ведомственные.

«Например, может выясниться, что у ведомственного вуза более мощная база. Тогда этот вуз просто нужно взять и включить в  вузовскую систему. Механические действия, может, не совсем правильны, но мы  должны скрепить науку, образование, исследование. В разное  время многие  великие  открытия были сделаны  на  основе  идей, изложенных в  студенческих рефератах. А сколько наших студентов  пишут рефераты? Возле  развалов у метро «Еритасардакан» можно встретить больше  продавцов рефератов, чем  продавцов  сигарет. А  мы  каждый  день проходим мимо, снисходительно улыбаясь – так, словно, нас это вообще  не  касается. Как  так?! Именно нас и касается, ведь разложение  начинается именно с этого»,   — сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян отметил также важность международного статуса  армянских вузов.

«Мы  должны  привлекать студентов из этих стран для  учебы в наших вузах. Мы должны  установить такие  критерии. Это поднимет планку  в первую очередь для  нас. Это также путь выхода  из кризиса  для  нашей  образовательной, вузовской  системы», - сказал Пашинян.

 




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