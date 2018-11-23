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NASA создаёт суперкомпьютер для полёта на Марс


Для контроля человека как во время полёта, так и с первых дней пребывания на Красной планете NASA строит самый совершенный суперкомпьютер, управлять которым будет специально спроектированная для этих целей нейросеть. Как отмечает Science Alert, идею создателям системы "подкинул" писатель-фантаст Артур Кларк, написавший "Космическую одиссею".

В ней контроль над действиями человека осуществляет HAL 9000 — компьютер с искусственным интеллектом, способный самообучаться и распознавать человеческую речь. Все работы для NASA выполняет компания TRACLabs, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Первые испытания тестовой модели показали, что система может управляться не только с космическим кораблём, но и способна контролировать жизнедеятельность человека в других враждебных средах, включая поверхность Марса.

 




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