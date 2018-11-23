В Еврокомиссии подтвердили отсутствие компромисса Мадрида и Лондона по Гибралтару

Компромисс между Испанией и Великобританией по проблеме Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) до сих пор не найден, но экстренный саммит ЕС, намеченный на 25 ноября, пока не отменен. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на брифинге в Брюсселе в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.

"Еврокомиссия продолжает работать как посредник на консультациях по Гибралтару. Пока решение не найдено, но, насколько я знаю, саммит остается на повестке дня", - сказал он.

"Сейчас продолжаются консультации [в Брюсселе] постоянных представителей по этой проблеме", - отметил он. Винтерштайн отказался давать какие-либо комментарии по сути этих переговоров.

Ранее глава правительства Испании Педро Санчес, заявил, что если в проекте соглашения о Brexit с Великобританией не будет изменений по Гибралтару, Испания заблокирует соглашение по Brexit.

Мадрид требует четких юридических гарантий, что испанская позиция по определению будущего статуса Гибралтара будет учтена в ходе дальнейших переговоров о будущих отношениях. Острую реакцию Испании вызвал тот факт, что Евросоюз потратил полтора года, добиваясь от Великобритании выполнения требований Ирландии о прозрачной границе с Северной Ирландией, однако не предпринял аналогичных усилий в отношении Гибралтара.

Если хотя бы общая договоренность между Брюсселем, Лондоном и Мадридом по ситуации с Гибралтаром достигнута не будет, Испания может потребовать отложить саммит по Brexit, на котором страны сообщества 25 ноября должны утвердить проект соглашения с Великобританией о выходе из состава ЕС.