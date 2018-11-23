В Афганистане 12 человек погибли при взрыве в мечети

Число военных, погибших в результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана, увеличилось до 12, а число раненых возросло до 33, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 раненых.

"Губернатор (провинции — ред.) Хост сообщил, что 12 солдат погибли и 33 получили ранения при атаке террориста-смертника в мечети", — сообщило агентство в Twitter.

Как сообщается, взрыв произошел во время джума-намаза (обязательная мусульманская молитва в пятницу) в провинции Хост.