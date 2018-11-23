В парламенте Арцаха продолжаются обсуждения проекта госбюджета на 2019 год

23-го ноября под председательством Жанны Галстян и Арама Григоряна состоялось совместное закрытое заседание постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в повестке заседания были вопросы финансирования Министерства обороны Республики Арцах, Полиции, Службы национальной безопасности и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, предусмотренные по проекту закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год".

В заседании приняли участие председатель НС Ашот Гулян, заместитель председателя НС Ваграм Балаян, а также заместитель министра финансов Республики Арцах Норайр Аванесян.