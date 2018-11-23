Почти 85 тыс. детей погибли от голода в Йемене за время конфликта

Примерно 85 тысяч детей 5 лет и младше погибли от голода в Йемене за последние три года, как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News.

Между народная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибло почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 года по октябрь 2018-го.

Директор йеменского подразделения Save the Children Тамер Киролос констатировал, что еще 5,2 млн детей в стране находятся на грани голода.

Официально голод в Йемене не объявлен, однако ООН предупреждает, что угроза голода в стране сильнее, чем могли себе представить эксперты.