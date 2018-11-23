Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-11-18

ЕРЕВАН, 23 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 ноября, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 484.47 драм. Курс евро сократился на 0.97 драмa и составил 551.23 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.38 драм. Курс британского фунта вырос на 2.84 драмa и составил 622.64 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 23.08 драмa и составила 19112.62 драм. Цена серебра выросла на 1.65 драмa и составила 226.16 драм. Цена платины сократилась на 9.86 драмa и составила 13161.78 драм.