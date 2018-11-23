В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить такси

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать водителями специальных семейных такси, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу местное издание Saudi Gazette.

По заявлению Государственного транспортного агентства Саудовской Аравии, женщины-таксисты смогут брать пассажиров только в том случае, если среди них будет хотя бы одна взрослая женщина. Также им запрещается сажать на переднее сиденье пассажиров мужского пола.

Лицензии на эксплуатацию семейных такси будут выдаваться зарегистрированным транспортным компаниям. Их водителями могут быть только подданные Саудовской Аравии женского пола, имеющие соответствующее водительское удостоверение.

В этом году женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории разрешили обучаться вождению и самостоятельно управлять автомобилем. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.