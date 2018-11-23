В культурной столице СНГ 2018 года состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город”

В Горисе 23 ноября состоялось открытие фотовыставки “Горис – творческий и традиционный мой город” в рамках закрытия межгосударственной программы “Горис – культурная столица СНГ 2018”. Как сообщает Арменпресс, замминистра культуры Армении Назени Гарибян отметила, что лучше самих жителей Гориса никто не может представить скрытый в горах это жемчужный город.

По итогам голосования жюри были выбраны победители выставки-конкурса: Лилит Лалаян была признана победительницей, а Алина Варданян, Анаит Багдасарян и Диана Оганян получили благодарственные дипломы.

Специальный гость мероприятия, российский театральный и общественный деятель Анатолий Иксанов отметил, что благодаря программе “Горис – культурная столица СНГ 2018” город культурная жизнь стала более активной

“Нам очень приятно, поскольку цель этого проекта - ознакомить граждан СНГ с новыми городами, явлениями. Эти города имеют серьезную историю, культуру, что очень важно”, - сказал он.