Президент наградил тяжелоатлетов и дипломатов

Указами президента Армении Армена Саркисяна тяжелоатлет Симон Мартиросян награжден медалью “За заслуги перед отечеством” 2-й степени, а тяжелоатлет Гор Минасян – медалью признательности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, также указом Армена Саркисяна за значительный вклад в организацию и проведение 17-го саммита Франкофонии медалью “За заслуги перед Отечеством” награждены посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян, генеральный секретарь МИД Армении Ваагн Меликян и начальник службы государственного протокола МИД Армении Левон Минасян.

В резиденции президента состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Президент Саркисян поздравил дипломатов и спортсменов, отметив: “Это международные победы, одни в спорте, другие - в области дипломатии. И, конечно же, в обоих случаях наша страна выступила блестяще”.