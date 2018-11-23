Проведение избирательной агитации до начала установленного периода предвыборной агитации является правомерным. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК Армении, в п. 1-3 ч. 1 Избирательного кодекса Армении говорится:

“Период предвыборной агитации – это установленный настоящим Кодексом период, в ходе которого в целях обеспечения равных возможностей для участвующих в выборах партий, кандидатов, действуют установленные настоящим Кодексом правила пользования общественными ресурсами, осуществления агитации и обеспечения финансовой прозрачности.

Установленность периода предвыборной агитации не ограничивает осуществление агитации в иной не запрещенный настоящим Кодексом период.

Период предвыборной агитации начинается с 7-го дня, следующего за последним днем срока, установленного настоящим Кодексом для регистрации избирательных списков участвующих в выборах партий, кандидатов, и завершается за день до дня голосования. Далее агитация в этот период считается предвыборной агитацией”.

В соответствии с этим законом, периодом предвыборной агитации на предстоящих выборов считается 26 ноября – 7 декабря.

Законом также закреплено, что агитация в другой период не запрещается. В Избирательном кодексе есть только одно ограничение - запрет агитация в день голосования и в предшествующий ему день.