Стартовало инициированное НиколомПашиняномобщестоличное шествие — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (обновляется)

С 6-го Норкского массива стартовало инициированное НиколомПашиняномобщестоличное шествие.

Как передает Арменпресс, Пашинян обратился к собравшимся со словами:

«Сегодняшнее наше шествие знаменует собой итог того шествия, которое мы начали 31 марта 2018г. с площадиВардананц в Гюмри, и которое увенчалось ненасильственной, бархатной революцией. Через два дня мы подытожим политический этап и сможем сказать, что выполнили взятые нами обязательства перед вами», - сказал и.о. премьера.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября состоится общеереванское шествие, которое начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.