Согласно информации, полученной из департамента дорогМинистерства инфраструктур Грузии, по данным на 10:30 часов 24 ноября, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-сферы РА.