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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


Согласно информации, полученной  из департамента дорогМинистерства инфраструктур Грузии, по данным на 10:30 часов 24 ноября, дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-сферы  РА.




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