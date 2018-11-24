Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Никол Пашинян намерен проводить шествия и после выборов


И.о.премьер-министра РА Никол Пашинян намерен время от времени проводить шествия  и после  выборов 9 декабря.

Как  передает Арменпресс, так  сказал в  ходе  шествия 24 ноября и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Последний  раз мы  провели шествие  во время выборов  Совета  старейшин Еревана. Будем время от времени проводить шествия  и после  выборов 9 декабря», - сказал Пашинян.

По его словам, они постараются охватить шествием все  административные районы  столицы.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября  состоится общеереванское  шествие, которое  начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации