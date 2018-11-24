Никол Пашинян намерен проводить шествия и после выборов

И.о.премьер-министра РА Никол Пашинян намерен время от времени проводить шествия и после выборов 9 декабря.

Как передает Арменпресс, так сказал в ходе шествия 24 ноября и.о.премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Последний раз мы провели шествие во время выборов Совета старейшин Еревана. Будем время от времени проводить шествия и после выборов 9 декабря», - сказал Пашинян.

По его словам, они постараются охватить шествием все административные районы столицы.

21 ноября Никол Пашинян написал в Facebook, что 24 ноября состоится общеереванское шествие, которое начнется с Норкского массива и пройдет по многим улицам Еревана.