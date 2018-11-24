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Супруги послов разных стран в РА посетили храм Сагмосаванк


Супруги аккредитованных  в РА послов  разных стран – в сопровождении супруги главы МИД РА  ЗограбаМнацаканяна Ирины  Игитханян, совершили познавательную экскурсию в храм Сагмосаванк.

Как  передает Арменпресс, многие из дам впервые  были здесь и были чрезвычайно впечатлены. Супруга постоянного координатора  ООН в РА Шомби Шарпа – Сара Уотерсон, сказала, что Сагмосаванк – поистине  дивное  место. 

«Я  здесь впервые, это дивное  место. Ошеломляют красотой и окружающие  горы, ущелье. В храме  была молитва, звучало песнопение… потрясающе», - сказала Сара Уотерсон.

Супруга посла  Казахстана Тимура Уразаева – АселнУразаева, уже второй  раз в Сгмосаванке, но, по ее словам, ощущения  на  этот раз совсем другие.

«Первый  раз я была  тут летом. Было воскресенье, много людей – справляли свадьбу. Сегодня все  иное: кругом тишина, для  нас специально отслужили молитву – все  бесподобно. Мы  услышали и историю этих мест, о стойкости и неприступности, хочется, чтобы  храм стоял тысячелетиями и внушал людям добро. А окружающая Сагмосаванк природа просто волшебная», - сказала госпожа Уразаева, добавив, что, посещая подобные места, она умиротворяется, отдыхает душой, чему  способствует чистота  и покой  этих мест.

 




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